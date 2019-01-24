AB ülkeleri de destek verdi, Venezuela'da neler oluyor?

24 Ocak 2019

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun, ülkede düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler sırasında kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesine Avrupa ülkelerinden de destek geldi.

İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, ''Venezuela'daki gelişmeleri dikkatle izliyorum'' dedi. Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun Venezuela halkı arasında geniş desteği olduğunu savunan Duncan, "Siyasi kriz yeterince uzun sürdü. Şimdi bütün Venezuelalılar için barışçıl çözüme gidecek yolu bulma zamanıdır'' değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass da Twitter'da paylaştığı mesajda, ''Bütün tarafları ölçülü olmaya ve şiddetten kaçınmaya çağırıyoruz. AB ortaklarımızla ortak bir tepkiyi koordine edeceğiz'' ifadelerine yer verdi.

Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da ülkenin Venezuela'daki gelişmelerle ilgili olarak Avrupalı ortaklarıyla istişare halinde olduğu bildirildi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen de yine Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Venezuela'da yeni umut doğduğunu" söyleyerek, ''Danimarka daima meşru seçilmiş demokratik kurumları destekleyecek. Juan Guaido'nun dahil olduğu parlamentoyu da'' mesajını verdi. Samuelsen, ''güçlü bir açıklama'' için de AB ortaklarıyla çalıştığını kaydetti.

"AB gereken desteği vermeye hazır "

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Venezuela'da anayasal düzene uygun bir şekilde, acilen güvenilir ve özgür seçimlerle sonuçlanacak siyasi bir süreç başlatılmalıdır" çağrısında bulundu.

AB'nin demokratik yollarla seçilen Venezuela Ulusal Meclisine destek verdiğini ifade eden Mogherini, bu kurumun güçlerinin yeniden inşa edilmesi ve ona saygı duyulması gerektiğine dikkati çekti.

Mogherini, "AB ve üye ülkeler, Venezuela'da barışçıl bir siyasi süreçle ve anayasaya uygun şekilde demokrasi ve hukukun üstünlüğünün tekrar inşa edilmesi için gereken desteği vermeye hazır" mesajını paylaştı.

Trump, Guaido'yu resmi olarak tanıdı

Muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı olan Juan Guaido, ABD'nin desteğini alarak kendisini geçici devlet başkanı ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Guaido'nun açıklamasından kısa süre sonra Guaido'yu resmi olarak tanıdı ve seçim yapılması planını takdir etti. Trump dün yaptığı açıklamada "Venezuela demokrasinin tesis edilmesi konusunda baskı yapmak için ABD'nin ekonomik ve diplomatik gücünün tüm yetkilerini" kullanacağını söyledi.

Kanada, Brezilya ve Kolombiya gibi Latin Amerika ülkeleri de ABD ile benzer açıklamalar yaptılar.

Trump'ın açıklamasının ardından Venezuela Devlet Başkanı Maduro ABD ile tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini belirterek, ABD'li diplomatların ülkeyi 72 saat içinde terk etmelerini istedi. Cumhurbaşkanlığından yapılan televizyon yayınında Maduro, muhalefeti ABD'nin desteğiyle darbe yapmak istemekle suçladı.

Guaido, ülkenin başkenti Caracas'taki hükümet karşıtı gösterilerde yaptığı konuşmada, Maduro'yu yönetimi gasp etmekle suçladı ve enflasyonun çok yüksek olduğu ülkeyi ekonomik çöküşten kurtarmaya yardım edecek geçici bir hükümet kurma sözü verdi. Guaido, "Yönetimin gasp edilmesine son vermek için devlet başkanlığının bütün yetkilerini üstlenmeye yemin ediyorum" dedi.

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