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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak 'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' dedi" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesine ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Kalın, paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak Türkiye'nin desteğini ifade etti ve 'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' dedi. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde bütün darbe girişimlerine karşı ilkeli duruşunu koruyacaktır"

Kalın, mesajının sonunda "#WeAreMADURO" etiketine de yer verdi.

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Venezuela Maduro
Dunya.com

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