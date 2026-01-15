ABD, 75 ülke vatandaşına 'Green Card' kapısını kapattı! İşte tam liste...

ABD Dışişleri Bakanlığı, 75 ülke vatandaşına göçmen vizesi verilmesini durduracağını açıkladı. Gerekçe olarak da göçmenlerin, kamu yardımlarına bağımlı hale gelme endişesi gösterildi.

Açıklamada, listedeki ülkelerden gelen göçmenlerin "Amerikan halkından kabul edilemez oranlarda sosyal yardım aldığı" belirtildi.

ABD’nin dost ve düşman ülke olarak açıkladığı ülkelerin yanı sıra, Amerikalı gezginler için en popüler destinasyonlardan bazılarını da içeren listede şu ülkeler bulunuyor:

Amerika Kıtası

- Antigua ve Barbuda

- Bahamalar

- Barbados

- Belize

- Brezilya

- Kolombiya

- Küba

- Dominika

- Grenada

- Guatemala

- Haiti

- Jamaika

- Nikaragua

- St. Kitts ve Nevis

- St. Lucia

- St. Vincent ve Grenadinler

- Uruguay

Avrupa

- Arnavutluk

- Belarus

- Bosna Hersek

- Kosova

- Moldova

- Karadağ

- Kuzey Makedonya

Asya-Pasifik

- Afganistan

- Ermenistan

- Azerbaycan

- Bangladeş

- Bhutan

- Kamboçya

- Fiji

- Gürcistan

- İran

- Irak

- Ürdün

- Kazakistan

- Kuveyt

- Kırgızistan

- Laos

- Lübnan

- Moğolistan

- Myanmar

- Nepal

- Pakistan

- Rusya

- Suriye

- Tayland

- Özbekistan

- Yemen

Afrika

- Cezayir

- Kamerun

- Yeşil Burun Adaları

- Fildişi Sahili

- Demokratik Kongo Cumhuriyeti

- Mısır

- Eritre -Etiyopya

- Gana

- Gine

- Liberya

- Libya

- Fas

- Nijerya

- Kongo Cumhuriyeti

- Ruanda

- Senegal

- Sierra Leone

- Somali

- Güney Sudan

- Sudan

- Tanzanya

- Gambiya

- Togo

- Tunus

- Uganda

21 Ocak'ta başlıyor

21 Ocak’ta başlayacak vize dondurma kararı, turist vizelerini etkilemeyecek. Düzenleme ise ABD, yeni göçmenlerin "Amerikan halkının servetini sömürmeyeceğinden emin olana kadar" yürürlükte kalacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı, listedeki yüksek riskli ülkelerden gelen göçmenlerin "kamu yükü" haline gelmelerini engellemek için tüm politikaların, düzenlemelerin ve yönergelerin kapsamlı bir şekilde gözden geçirildiğini belirtti. Düzenleme mevcut göçmenlik vizelerini etkilemese de Trump yönetimi Joe Biden döneminde verilen göçmenlik vizelerini gözden geçirdiğini açıklamıştı.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Direktörü Joseph Edlow, Trump'ın "endişe duyulan ülkelerden gelen her göçmenin Yeşil Kartının titiz bir şekilde yeniden incelenmesi talimatını verdiğini" söylemiş, pervasız yeniden yerleşim politikalarının bedelini ödemeyeceklerini savunmuştu.