ABD'den seyahat endüstrisini karıştıran tasarı: Masraflar yüzde 144 oranında artacak

ABD’de Donald Trump yönetiminin yeni yasa tasarısı, ülkeye yönelik seyahatlerin ön maliyetini yüzde 144 oranında artıracak. ABD'ye turistik, ticari, eğitim ve diğer geçici amaçlarla seyahat etmek isteyenler mevcut vize ücretlerine ek olarak en az 250 dolarlık “vize bütünlük ücreti” ödeyecek.

Göçmen vizelerinin kapsam dışı tutulduğu yeni ek ücret vize onayı sırasında tahsil edilecek ve vize koşullarına uygun şekilde seyahatini tamamlayanlara geri ödenecek.

NTV'nin haberine göre; 2024'te yaklaşık 11 milyon kişiye vize veren ABD, vize muafiyet programı kapsamında olan ülkelerden gelen ve 90 günden daha kısa kalacak ziyaretçileden ek ücret almayacak.

“Geri ödeme mekanizması hala belirsiz”

Uzmanlar yeni uygulamayı “iade edilebilir bir teminat” olarak nitelendirirken, geri ödeme mekanizmasına ilişkin detaylat belirsizliğini kouyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise ek vize ücretinin vize ihlallerini azaltmak ve sınır güvenliğini finanse etmek amacıyla getirildiğini savunuyor. İç Güvenlik Bakanlığı ise uygulamanın detaylarının kurumlar arası koordinasyonla netleşeceğini belirtiyor.

Geri alınmayan ücretler hazineye aktarılacak

Tasarıya göre, vize koşullarına uymayanların geri alamadığı ücretler ABD Hazine’sinin genel fonuna aktarılacak. Ücret, her yıl enflasyona göre güncellenecek.

Yeni düzenlemeye seyahat endüstrisinden ise tepki gecikmedi. ABD Seyahat Birliği, yeni vize ücretini “geriye doğru dev bir adım” olarak nitelendirirken, ziyaretçiler için de gereksiz bir mali yük oluşturduğuna dikkat çekti.