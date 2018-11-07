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ABD Adalet Bakanı istifa etti

ABD Adalet Bakanı Sessions istifa etti.

ABD Adalet Bakanı istifa etti
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ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions istifa etti. Sesseons'un ABD Başkanı Trump'ın isteği üzerine istifa ettiği bildirildi.

Trump, "Yeni adalet bakanı önümüzdeki günlerde belli olacak." dedi.

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