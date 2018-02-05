ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
10 °C

ABD, askerlerini Irak'tan çekmeye başladı

ABD, Irak'ta DEAŞ'a karşı zafer ilan edilmesinin ardından, bu ülkedeki askerlerini kısmen geri çekmeye başladı.

ABD, askerlerini Irak'tan çekmeye başladı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Irak'ta DEAŞ'a karşı zafer ilan edilmesinin ardından, ülkedeki ABD askerlerinin bir bölümünün geri çekilmeye başladığı bildirildi.

Associated Press'in haberine göre, geçen hafta onlarca ABD askeri, silah ve mühimmatlarla beraber uçaklarla Irak'tan Afganistan'a sevk edildi.

Iraklı iki yetkili de, ABD öncülüğündeki askeri koalisyon ve Irak hükümetinin anlaşmaya vardığını doğruladı. Anlaşmaya göre ABD, Irak'ta DEAŞ'a karşı savaşın başladığı 2014'ten bu yana ilk defa Irak'taki askerlerini geri çekiyor.

ABD'nin Irak'tan kaç asker çekeceği konusunda bir açıklama yapılmadı.

Irak ABD DEAŞ

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.