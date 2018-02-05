ABD, askerlerini Irak'tan çekmeye başladı
ABD, Irak'ta DEAŞ'a karşı zafer ilan edilmesinin ardından, bu ülkedeki askerlerini kısmen geri çekmeye başladı.
Irak'ta DEAŞ'a karşı zafer ilan edilmesinin ardından, ülkedeki ABD askerlerinin bir bölümünün geri çekilmeye başladığı bildirildi.
Associated Press'in haberine göre, geçen hafta onlarca ABD askeri, silah ve mühimmatlarla beraber uçaklarla Irak'tan Afganistan'a sevk edildi.
Iraklı iki yetkili de, ABD öncülüğündeki askeri koalisyon ve Irak hükümetinin anlaşmaya vardığını doğruladı. Anlaşmaya göre ABD, Irak'ta DEAŞ'a karşı savaşın başladığı 2014'ten bu yana ilk defa Irak'taki askerlerini geri çekiyor.
ABD'nin Irak'tan kaç asker çekeceği konusunda bir açıklama yapılmadı.