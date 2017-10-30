ABD: Barzani'nin istifasını takdir ediyoruz

30 Ekim 2017

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin görevi bırakmasının ve başkanlık yetkilerinin seçim yapılana kadar diğer kurumlara aktarılmasının

ABD tarafından takdir edildiğini açıkladı. IKBY ile birlikte Irak hükümetine seslenen ABD, taraflara Irak Anayasası'na uyarak sorunları çözme çağrısında bulundu.

Barzani'nin Ağustos 2013'te dolan görev süresi ikişer yıllığına iki kez uzatılmıştı. Barzani, daha önce başkanlık için yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

Öte yandan Barzani, istifa ettiğini açıklarken ABD'yi kendilerine destek vermemekle suçlamış, Irak güçleri ve İran destekli birliklerin ABD yapımı silahlar ile kendilerine saldırdığını kaydetmişti.

ABD'nin, Irak'ta yaklaşan seçimler öncesi İran karşısında alan kaybetmemek için Barzani'ye karşı Bağdat hükümeti başbakanı Haydar el-İbadi'nin yanında taraf tuttuğu belirtiliyor.