ABD basını: İran, önümüzdeki 24 ila 48 saat içerisinde İsrail'e saldırabilir

ABD basınında yer alan haberlere göre İran yakın zamanda İsrail topraklarına yönelik doğrudan bir saldırı gerçekleştirecek.

Wall Street Journal'ın haberine göre, saldırı "Önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde gerçekleşebilir" ve İsrail'in güney veya kuzey bölgelerini hedef alabilir. Ancak İranlı liderlere yakın bir kaynak, saldırı planlarının tartışılmasına rağmen henüz nihai bir karara varılmadığını ifade etti.

Siyasi riskler değerlendiriliyor

NTV'nin haberine göre İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanlarından biri, "Saldırı planları Dini Lider'in önünde ve o hala siyasi riski değerlendiriyor" dedi.

Tahran, geçtiğimiz hafta Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğunu hedef alan hava saldırısı nedeniyle İsrail'e karşılık vereceğini dile getirmişti. Hava saldırısında aralarında iki üst düzey komutanın da bulunduğu yedi İslam Devrim Muhafızları üyesi öldürüldü. Üst düzey ABD'li yetkililer geçen hafta İran'ın Ortadoğu'daki İsrail veya Amerikan varlıklarına karşı misilleme yapmasının beklendiğini belirtmişlerdi.

Wall Street Journal'a göre ABD istihbaratı artık İran'ın "İsrail topraklarında" misilleme amaçlı bir saldırıya odaklandığına işaret ediyor.