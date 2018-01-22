ABD Başkan Yardımcısı Pence, İsrail'de

22 Ocak 2018

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İsrail'e gerçekleştirdiği resmi ziyarette, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına göndermede bulunarak, "İsrail'in başkenti Kudüs'te olmaktan büyük onur duyuyorum" dedi.

Pence, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Batı Kudüs'teki ofisinde yaptığı görüşmede, "Sayın Başbakan bu misafirperverliğinizden dolayı teşekkür ederim. ABD Başkanı Donald Trump adına, onun tarihi kararından sonra, İsrail'in başkenti Kudüs'te olmaktan büyük onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Pence, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına da vurgu yaparak ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin sorununun çözüleceğine inandığını ve bunun için barış görüşmelerinin başlaması için yeni bir sayfa açacaklarını belirtti.

Netanyahu da, Pence'e hitaben yaptığı konuşmada, "Sayın Başkan Yardımcısı, uzun yıllar boyunca yüzlerce dünya lideriyle burada bulunma ayrıcalığım oldu ve hepsine 'İsrail'in başkenti Kudüs'e hoş geldiniz' diyordum. Ancak ilk defa 'Kudüs İsrail'in başkenti' şeklindeki üç kelimeyi söyleyebilecek biri ile burada olacağım" dedi.

Mısır ve Ürdün'ü de kapsayan Ortadoğu turu kapsamında dün akşam İsrail'e gelen Pence, yarın akşam ülkeden ayrılacak.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, İsrail ziyaretini ikinci kez erteledi

Kaynak: AA