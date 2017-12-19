ABD Başkan Yardımcısı Pence, İsrail ziyaretini ikinci kez erteledi

19 Aralık 2017

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in İsrail ziyareti, ikinci kez ertelendi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Yardımcısı Pence'in bu hafta düzenleyeceği İsrail ziyaretinin, ocak ortasında bilinmeyen bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Daha önce Pence'in pazartesi günü İsrail Meclisi Knesset'te bir konuşma yapacağı açıklanmış, daha sonra ziyaretin çarşamba gününe ertelendiği bildirilmişti.

İsrail basını, erteleme kararının ABD'deki vergi reformu görüşmeleri olduğunu yazdı. Ancak birçok kaynak, kararın ABD'nin İsrail'i Kudüs'ün başkenti olarak tanıması sonrasında artan gerilimden kaynaklandığını belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Filistinli yetkililer, Pence ile görüşmeyeceklerini açıklamıştı.

Mahmud Abbas, Pence ile görüşmeyi reddetti