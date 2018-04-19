ABD Başkan Yardımcısı'ndan Türkiye tweet'i

19 Nisan 2018

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Twitter mesajında, FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapis cezası istenen ABD vatandaşı din adamı Andrew Craig Brunson hakkında şunları yazdı:

"Pastör Brunson’ın eşiyle konuştum. Ona dualarımızda olduklarını, Donald Trump ile Türkiye’deki duruşmayı takip ettiğimizi söyledim. Brunson, ailesi, dostları ve cemaatiyle tekrar bir araya gelmesi gereken iyi ve dindar bir adamdır.Türk hükümetinin onu serbest bırakma zamanı gelmiştir."

ABD Başkanı Donald Trump da, Twitter'da Brunson'un serbest bırakılması çağrısını içeren bir mesaj paylaşmıştı.

İzmir'de FETÖ ve PKK adına suç işlediği suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, 16 Nisan'da hakim karşısına çıkmıştı. 35 yıl hapis cezası istenilen Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verilirken, mahkeme 7 Mayıs 2018 tarihine ertelenmişti.

Trump'tan Türkiye tweeti