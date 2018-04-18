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Trump'tan Türkiye tweeti

Trump, daha önce de Türkiye'den tahliyesini istediği ABD vatandaşı din adamı Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verilmesi sonrası bu konuya ilişkin bir tweet attı.

Trump'tan Türkiye tweeti
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ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD vatandaşı papaz Andrew Craig Brunson hakkında Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

Trump mesajında, "ABD'de iyi bir beyefendi ve Hristiyan lider olan Rahip Brunson yok yere Türkiye'de yargılanıyor ve zulüm görüyor. Ona casus diyorlar ama ben ondan daha fazla casusum. Umuyorum ki evine ve ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilir" ifadelerini kullandı.

Trump, daha önce de Brunson'un Türkiye'den tahliyesini istemişti.

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