Trump'tan Türkiye tweeti

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD vatandaşı papaz Andrew Craig Brunson hakkında Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

Trump mesajında, "ABD'de iyi bir beyefendi ve Hristiyan lider olan Rahip Brunson yok yere Türkiye'de yargılanıyor ve zulüm görüyor. Ona casus diyorlar ama ben ondan daha fazla casusum. Umuyorum ki evine ve ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilir" ifadelerini kullandı.

Trump, daha önce de Brunson'un Türkiye'den tahliyesini istemişti.

Pastor Andrew Brunson, a fine gentleman and Christian leader in the United States, is on trial and being persecuted in Turkey for no reason. They call him a Spy, but I am more a Spy than he is. Hopefully he will be allowed to come home to his beautiful family where he belongs!