ABD Başkanı Donald Trump, İç Güvenlik Bakanını görevden aldı
ABD Başkanı Donald Trump, kabinesinde önemli bir değişikliğe gitti. Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in görevden aldı.
İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i görevden alan Trump, Noem’in yerine Senatör Mullin’i atadı.
ABD’de 50’den fazla sivil toplum kuruluşunun (STK) kongre liderlerine gönderdiği mektupta, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in görevden azlini istediği açıklanmıştı.
Demokratların Noem'e yönelik azil girişimi, Minneapolis'te yaşayan 37 yaşındaki Renee Nicole Macklin Good isimli kadının, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) ajanı tarafından vurularak öldürülmesinin ardından gündeme gelmişti.