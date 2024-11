ABD Başkanı seçilen Donald Trump A Takımı'nı kuruyor: Marco Rubio, Mike Waltz ve Kristi Noem...

The New York Times (NYT) gazetesinin Trump’a yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre; seçilmiş ABD Başkanı, Senatör Marco Rubio'yu yeni kabinesinde dışişleri bakanlığına getirmeyi planlıyor.

Haberlere göre, Trump'ın önce ABD'nin Berlin Büyükelçiliği görevini de yapmış olan Ric Grenell'i bu görev için düşündüğü ancak yaptığı telefon görüşmeleri ve istişareler sonrasında Rubio'da karar kıldığı iddia edildi.

Marco Rubio kimdir?

Özellikle İran ve Çin başlıklarında "şahin" tavırlarıyla ve İsrail'e verdiği güçlü destekle bilinen Rubio, 2011 yılından bu yana Senato'da görev yapan ve dış ilişkiler komitesinde görev alan bir isim.

Uzun süredir Florida senatörlüğü yapan ve Trump'a yakınlığıyla bilinen Rubio'nun, Beyaz Saray'ın yeni Özel Kalem Müdürü Susei Wiles ile de yakın bir arkadaşlığının olduğu biliniyor.

Rubio'nun bakan olması durumunda Washington ile Tahran ve Pekin arasındaki iplerin gerilebileceği öngörülüyor.

2016 yılında Cumhuriyetçi Parti'den başkan aday adaylığını koyan Rubio, ön seçimlerde başarısız olmuş ve o süreçten Trump başkan olarak çıkmıştı.

Son seçim kampanyası sürecinde Trump'ın başkan yardımcılığı için de adı geçen Rubio'nun yerine JD Vance tercih edilmiş ancak Rubio bu süreçte Trump'la birlikte çalışmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Rubio'nun aday gösterilmesi durumunda Senato'dan onay alması gerekiyor.

Ulusal güvenlik danışmalığına Mike Waltz

Beyaz Saray’da en kritik görevlerden biri olan ulusal güvenlik danışmalığıyla ilgili de Wall Street Journal’dan (WSJ) bir iddia geldi.

Buna göre Trump, daha önce Afganistan'da görev yapmış "yeşil bereli" eski asker Florida vekili Mike Waltz'u yeni kabinesinde ulusal güvenlik danışmanı olarak görevlendirmeyi düşünüyor.

Mike Walts kimdir?

Son 3 dönemdir Cumhuriyetçi Parti’den Temsilciler Meclisi’ne giren ve burada özellikle Çin konusundaki "şahin" açıklamalarıyla bilinen Waltz'un yeni kabinede görev alması durumunda başta Rusya-Ukrayna savaşı, ABD-Çin rekabeti ve Orta Doğu'daki kriz olmak üzere birçok dış politika konusunda başat isimlerden biri olacak.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi, Dış ilişkiler Komitesi ve İstihbarat Komitesi'nde de görev yapan Waltz, Donald Rusmfeld ve Robert Gates gibi eski savunma bakanlarına danışmanlık yaparken, Dick Cheney'nin başkan yardımcılığı döneminde ise Beyaz Saray'da çalışmıştı.

Waltz, son olarak 2022 Pekin kış Olimpiyatlarını ABD'nin boykot etmesi gerektiğini savunmuş ve Pekin yönetiminin Uygur Türklerine yönelik Sincan'daki baskılarını gerekçe göstermişti.

Krisi Noem kimdir?

20 Ocak'ta yemin ederek Beyaz Saray'a çıkacak olan Trump'ın İç Günenlik Bakanlığı için Güney Dakota Valisi Kristi Noem'i atacağı öne sürüldü.

NN'in konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı habere göre; Trump, Noem'i seçerek öncelik verdiği ve iç gündemi için kilit öneme sahip bir kurumun başına kendisine sadık birinin geçmesini sağlamış oldu.

Stephen Miller ve Tom Homan gibi göçmenlık meselesine bakışı sert olan iki ismin kritik rollere getirilmesiyle birlikte Noem'in seçilmesi, Trump'ın göçmenlik konusundaki vaatlerini yerine getirme konusunda ciddi olduğu sinyalini veriyor.

Daha önce Güney Dakota temsilcisi olan Noem, şimdi ABD Gümrük ve Sınır Koruma ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza'dan Federal Acil Durum Yönetim Ajansı ve ABD Gizli Servisi'ne kadar her şeyi denetleyen geniş bir ajansı denetlemekle görevlendirilecek.

Kristi Noem bir zamanlar Trump'ın başkan yardımcısı adayları listesinde yer almıştı, ancak ‘No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward’ adlı kitabının yayınlanmasının ardından Trump ile olan ilişkisi olumsuz bir şekilde değişti.

Noem kitabında 14 aylık pointer cinsi köpeği Cricket'i ideal bir av köpeğinin özelliklerini göstermediği için öldürdüğünü açıklamıştı.