ABD Başkanı Trump: ABD'nin mühimmat sıkıntısı yok
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin mühimmat sıkıntısı yaşadığı yönündeki iddiaları reddederek, ABD'nin yeterli askeri stoka sahip olduğunu ve üretimin hız kesmeden sürdüğünü söyledi. Trump, bu yöndeki bilgileri sızdıranların tespit edildiğini belirterek, haklarında uzun hapis cezaları talep edileceğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "ciddi düzeyde mühimmat sıkıntısı" çektiği yönündeki haberleri yalanladı ve bu tür iddiaları yayanların yargılanacağını belirtti.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin yeterli askeri stoka sahip olmadığı iddialarına karşı çıkarak, "ABD'nin özellikle belirli türlerde olmak üzere çok büyük miktarda 'mühimmatı' var. Ayrıca, ihtiyaç duyuldukça büyük miktarlarda üretiliyor ve ABD'ye gönderiliyor" ifadelerini kullandı.
Savunma şirketlerinin, ABD tarihindeki en fazla sayıda tesis ve fabrikayı inşa ettiğine dikkati çeken Trump, "Bu hain açıklamaları sızdıranlar avlanıyor. Uzun süreli hapis cezaları talep edilecek" değerlendirmesinde bulundu.