Trump duyurdu: Hamas ile İsrail ilk aşama için anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını, bu anlaşmayla birlikte tüm esirlerin serbest bırakılacağını ve İsrail'in daha önce belirlenen hatta geri çekileceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

"İsrail ve Hamas'ın, barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum" ifadesini kullanan Trump, söz konusu anlaşmayla tüm esirlerin çok yakında serbest bırakılacağını vurguladı.

Trump, şöyle devam etti:

"Bu, İsrail'in güçlü, kalıcı ve sonsuz bir barışa doğru atılan ilk adım olarak askerlerini üzerinde anlaşmaya varılan hatta çekeceği anlamına geliyor."

Ateşkes sürecine katkı yapan taraflara ve ülkelere de teşekkür eden Trump, "Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz" ifadesine yer verdi.

Trump, söz konusu anlaşmanın Arap ve Müslüman dünyası, İsrail, ABD ve bölge ülkeleri için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Katar: Detaylar daha sonra açıklacağız

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Hamas ile İsrail heyetleri arasında Mısır'da yürütülen ateşkes müzakerelerine ilişkin bilgi verdi. Ensari, "Arabulucular, bu gece Gazze'de ateşkes anlaşmasının savaşın sona ermesini, İsrailli rehinelerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını ve yardımların girişini sağlayacak ilk aşamasının tüm hükümleri ve uygulama mekanizmaları konusunda bir anlaşmaya varıldığını duyurdu" ifadelerini kullandı.

Sözcü Ensari, detayların daha sonra açıklanacağını belirtti.

Netanyahu: Esirleri hepsini geri getireceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ateşkese ilişkin devam eden müzakerelerde anlaşmanın sağlanmasının ardından ilk kez yazılı açıklama yaptı.

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ilişkin, "Tanrı’nın izniyle tüm hepsini (esirleri) geri getireceğiz." ifadesine yer verdi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayan Hamas; Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Donald Trump’ın çabalarını takdirle karşıladığını duyurdu.

Hamas: Filistinlilerin listesini teslim ettik

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Filistinli gruplarla yürütülen ciddi müzakerelerin ardından Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığı doğrulandı.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasının ardından İsrail'in serbest bırakmasını istedikleri Filistinlilerin listesini teslim ettiğini duyurdu.

Hamas'tan yapılan açıklamada, ateşkes anlaşmasında mutabık kalınan kriterler çerçevesinde esir takasıyla serbest bırakılması planlanan Filistinlilerin listesinin iletildiği belirtildi.

Serbest bırakılacak Filistinlilerin isimleri üzerinde nihai mutabakatın sağlanmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından isimlerin paylaşılacağı ifade edildi.

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin Hamas'ın birincil önceliklerinden olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "son Filistinli esir serbest kalana kadar" çabaların sürdürüleceği aktarıldı.