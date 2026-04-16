ABD Başkanı Trump duyurdu: İsrail ile Lübnan arasında 34 yıl sonra temas

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında uzun yıllardır kopuk olan diplomatik temasların yeniden kurulacağını açıkladı. Trump, iki tarafın yaklaşık 34 yıl sonra ilk kez doğrudan görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

Truth Social üzerinden açıklama yapan Trump, bölgede tansiyonu düşürmek için “nefes alma alanı” oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. “İki liderin konuşmasının üzerinden uzun zaman geçti, yaklaşık 34 yıl” diyen Trump, görüşmelerin Perşembe günü yapılacağını ifade etti.

Çatışmalar sürerken diplomasi...

Söz konusu gelişme, İsrail’in kuzey sınırında Hizbullah ile çatışmaların devam ettiği bir süreçte geldi. Bölgedeki askeri hareketliliğe rağmen diplomatik temasların yeniden başlaması, gerilimin düşürülmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ABD destekli temaslar dikkat çekti

Son dönemde ortaya çıkan bilgiler, İsrail ve Lübnan’ın ABD’nin öncülüğünde yürütülen daha geniş kapsamlı istikrar çabaları çerçevesinde ilk doğrudan temaslarını kurduğunu gösteriyor. Bu temasların, bölgede kalıcı bir denge oluşturma hedefinin parçası olduğu belirtiliyor.

Trump, açıklamasında yalnızca İsrail-Lübnan hattına değil, Orta Doğu genelindeki gelişmelere de değindi. İran’ı da kapsayan bölgesel gerilimlerin azalabileceğine yönelik iyimser mesajlar veren Trump, arabuluculuk çalışmalarının sürdüğünü ve yeni görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlayabileceğini ifade etti.