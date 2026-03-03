ABD, Beyrut Büyükelçiliği'ni kapattı

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırıları devam ederken, ABD bir sonraki duyuruya kadar Beyrut Büyükelçiliği'ni kapattı.

ABD Beyrut Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bölgedeki gerginliğin devam etmesi nedeniyle ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği bir sonraki duyuruya kadar kapalı olacak. Diğer tüm normal ve acil konsolosluk randevuları iptal edilmiştir. Büyükelçiliğin normal faaliyetlerine ne zaman döneceği konusunda bilgi vereceğiz" denildi.