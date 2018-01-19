ABD bin PYD'liyi Türkiye sınırına yerleştirdi
ABD ordusunun Suriye-Türkiye sınırındaki keşif çalışmalarının ardından bine yakın PYD/PKK’lı Tel Ebyad hattına konuşlandı.
ABD ordusunun zırhlı araç ve pikaplarından oluşan konvoyları, geçen cuma ve salı günü, terör örgütü PYD/PKK’nın SDG adını kullanarak işgalde tuttuğu Tel Ebyad bölgesine geldi.
Amerikan askerleri, on araçtan oluşan konvoylarla iki gün boyunca Suriye-Türkiye sınır hattında keşif yaptı.
ABD ordusunun, Türkiye’nin Akçakale sınır kapısının karşısındaki Tel Abyad kapısı yakınları ile buranın doğu ve batı hatlarında tamamladığı incelemenin ardından terör örgütü bölgeye sevkiyatta bulundu.
Örgütün işgalindeki AynulArab (Kobani) ilçesinin güneyinde bulunan Ayn İsa beldesinden araçlarla hareket eden binden fazla PYD/PKK’lı, Tel Ebyad’a getirildi.
Örgüt, Tel Ebyad’da Türkiye sınırına bakan, aralarında Kanıytra, Tel Fender, Carıh, Slip ve Han köylerinin bulunduğu 10 civarında gözlem noktasına takviye yaptı.
Gözlem noktalarında en fazla 15 terörist bulunurken, takviyelerle bu sayı her bir noktada yaklaşık yüzer teröriste ulaştı.
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Kaynak: AA