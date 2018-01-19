Rus askerleri Afrin'den çekiliyor
TSK'nın Afrin'e gerçekleştirmesi beklenen harekat öncesinde, bölgedeki Rus askeri unsurları çekilmeye başladı.
Türkiye’nin Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK hedeflerine yönelik muhtemel harekatı için geri sayım sürerken, Rusya askeri polisini bölgeden çıkarmaya başladı.
Afrin içindeki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kefer Cenne köyü yakınlarında konuşlu Rus askeri polisi bölgeden gruplar halinde ayrılıyor.
Afrin’den çıkan onlarca Rus askeri polisi, Beşar Esad rejiminin kontrolündeki Nubul ve Zehra beldelerine ulaştı.
Rus askeri polisinin bir kısmı halen Afrin’de bulunuyor.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Moskova’da dün Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüşmüştü. Görüşmede, bölgesel güvenlik konuları, Suriye’deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci ele alınmıştı.
Rusya'dan Akar-Gerasimov görüşmesiyle ilgili açıklama
Kaynak: AA