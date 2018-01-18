Rusya'dan Akar-Gerasimov görüşmesiyle ilgili açıklama

18 Ocak 2018

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Moskova’da Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde, bölgesel güvenlik konuları, Suriye’deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci yer aldı.

Rusya'dan açıklama yapıldı

Sputnik'te yer alan haberde, Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un Türk mevkidaşı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'la yaptığı görüşmede Suriye'deki durumun ele alındığını belirtti.

Gerilimi azaltma bölgeleri

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Gerasimov, Akar ve Fidan'ın Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmede, gerilimi azaltma bölgelerinin işleyişi ve bu bölgelerdeki ateşkes rejiminin desteklenmesiyle ilgili anlaşmalar da dahil olmak üzere Suriye'deki durum ele alındı.

Askeri işbirliğinin durumu

Taraflar, ikili askeri işbirliğinin mevcut durumu ve geleceğinin yanı sıra bölgede güvenliğin teminiyle ilgili güncel konuları da masaya yatırdı.

Yapıcı geçti

Yapıcı bir görüşme gerçekleştiren ve işbirliğinin seviyesinden duydukları memnuniyeti dile getiren taraflar, temasları sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: İHA