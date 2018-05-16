ABD, Çin ile ticaret konusunda anlaşma istiyor

16 Mayıs 2018

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, ABD'nin bu hafta yeniden görüşmelere başlayacağı Çin ile bir ticaret anlaşmasına varmak istediğini

söyledi.

Kudlow, Politico haber sitesiyle yaptığı söyleşide, Ticaret Bakanı Steven Mnuchin'in Pekin ile bir anlaşmaya varma çabalarını desteklediğini ve iki tarafın da adım atması

gerektiği görüşüne katıldığını söyledi.

Kudlow, "Mnuchin bir anlaşma sağlamanın peşinde; iyi bir anlaşma olması koşuluyla kendisine desteğim tamdır" dedi ve henüz bir anlaşmaya varılmamış olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"İki taraf da gümrük vergilerini ellerinden geldiğince düşürmeli ve tarife dışı engelleri de de hangi alanda olursa olsun kaldırmalı... Bence çözüm serbest ve açık ticarettir.

Sanırım şimdi o noktadayız."

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret heyeti bu hafta Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin başkanlığındaki Çin delegasyonu ile Washington'da yeniden masaya oturacak. Görüşmelerde fikri mülkiyetin korunmasından tarım ürünlerine ve çelik üretim kapasitelerine kadar değişen konular ele alınacak.

Çin'e baskı yapma sözü vermiş olan Trump, bu ülkeden ithal edilen ürünlere 150 milyar dolar değerinde gümrük vergileri getireceğini açıklayarak büyük çaplı bir ticaret savaşı kaygısı yaratmış ve Pekin'in de misilleme niteliğinde kararlar almasına yol açmıştı. Ancak Trump, İran ve Kuzey Kore ile ticaret yaparak Amerikan yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Çin elektronik şirketi ZTE'ye verilen cezanın yeniden gözden geçirilmesini isteyerek, Çin'e bir zeytin dalı uzatmış oldu.

Mncuhin, ZTE konusunda nasıl bir karar verileceğini bilmediğini ancak ABD'nin Çin ile bir ticaret savaşına girmek istemediğini söyledi.

AB ticaretteki gerilimden kaygılı

Avrupa Komisyonu'nun tarımdan sorumlu üyesi Phil Hogan, ABD ile Çin arasında giderek yükselen ticaret anlaşmazlığının yaratacağı "ikincil zarardan" dolayı Avrupa Birliği'nin kaygılı olduğunu söyledi.

Çin'in Şanghay kentinde katılığı bir gıda ticaret fuarında konuşan Hogan, "Washington'un Çin ile ticaret anlaşmazlığı konusunda AB ile işbirliği yapmaya devam etmesini" istedi. Hogan, "Sanıyorum (ABD'nin) taktikleri çelik ve alüminyum

üzerindeki ticaret anlaşmazlıklarını başka alanlara da kaydırarak tırmandırabilir; bu Avrupa Birliği için bir kaygı nedenidir" dedi.

Washington Mart ayında ithal çelik ve alüminyum ürünlerine ağır gümrük vergileri getirdi. Bu ürünlerin global olarak arz fazlası vermesi, genellikle Çin'in aşırı üretimine bağlanıyor.

AB, büyük çelik üreticilerinin bundan sonra ürünlerini Amerikan pazarı yerine Avrupa'ya yönlendirmelerinin kendi piyasalarını tıkayacağından korkuyor. ABD yönetimi Avrupa çelik ve alüminyum ürünleri için geçici bir muafiyet tanıdı ancak AB bunun kalıcı olmasını istiyor.

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Kaynak: Reuters