ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Hamas-İsrail açıklaması: 'Savaş henüz bitmedi, yapılacak çok iş var'

ABD'den, Hamas ile İsrail arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik barış planına ilişkin yeni bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerikan basınına yaptığı değerlendirmede, "Savaş henüz bitmedi, daha yapılacak çok iş var. Umarım rehineler bir an önce serbest bırakılacak. Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmaya ilişkin görüşmeler yapılıyor. Hamas prensipte savaşın bittiği gün atılacak olan adımları onayladı. Ciddi olup olmadıklarını lojistik konulara ilişkin konuşmaların gidişatına göre anlayacağız" ifadelerini kullandı.

Mısır'da müzakereler yapılacak

Mısır Dışişleri Bakanlığı da taraflar arasındaki görüşmelerin Kahire'de gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, müzakerelerin ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra Türkiye'nin de desteklediği barış planı kapsamında yapılacağı, rehine takasına ilişkin detayların ele alınacağı belirtildi. Açıklamada, sürecin "Mısır'ın Gazze'deki İsrail savaşını sona erdirmeye yönelik arabulucularla koordinasyon içinde yürüttüğü çabaların bir parçası" olduğu vurgulandı.

Heyetler Kahire'de buluşuyor

Mısırlı güvenlik kaynakları, İsrailli ve Filistinli heyetlerin bugün Kahire'ye geleceğini bildirdi. Suudi Arabistanlı kaynaklara göre, Hamas'ı temsilen müzakerelere İsrail'in Doha'da suikast girişiminde bulunmaya çalıştığı Hamas'ın Gazze lideri Halil El-Hayya katılacak. Ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da görüşmeler için Mısır'a gideceği belirtildi.