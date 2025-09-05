ABD eski Başkanı Joe Biden ameliyatı oldu!

ABD eski Başkanı Joe Biden'ın, bir cilt kanseri türü olan bazal hücreli karsinomu almak için yeni bir ameliyat geçirdiği bildirildi. Biden'ın sözcüsü Kelly Scully, operasyonun başarıyla tamamlandığını ve Biden'ın iyileşme sürecinin iyi gittiğini belirtti.

Yapılan operasyonun, en yaygın cilt kanseri formlarının tedavisinde uygulanan ve 'Mohs ameliyatı' olarak bilinen bir cerrahi yöntem olduğu belirtildi. Ameliyatın kesin tarihi açıklanmamış olsa da, geçen ayın başlarında kafasında büyük bir dikiş iziyle görüntülenen Biden'ın sağlık durumu dikkatleri üzerine çekmişti.

2023'te de operasyon geçirmişti

Biden'ın sağlık durumuyla ilgili bu gelişme, 18 Mayıs'ta kendisine kemiklere metastaz yapmış agresif prostat kanseri teşhisi konulmasının ardından geldi. Biden, daha önce Mart 2023'te de cildindeki kötü huylu bir oluşumun alınması için bir operasyon geçirmişti.

Trump'tan konuya ilişkin açıklama

Konuyla ilgili eski Başkan Donald Trump da bir yorumda bulundu. Trump, Biden'ın teşhisinin neden şimdiye kadar gizli tutulduğuna dair şüphelerini dile getirerek, bilgilerin saklanmış olabileceğini ima etti. Buna rağmen, Trump ayrıca eski Başkan'a geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Mohs yöntemi nedir?

Mohs ameliyatı, özellikle yüz gibi hassas bölgelerdeki cilt kanserleri için tercih edilen bir yöntemdir. Bu operasyonda, cerrahlar kanserli dokuyu katman katman alarak her bir katmanı mikroskop altında incelerler. Bu işlem, tüm kanser hücreleri temizlenene kadar devam eder, böylece sağlıklı dokuya en az zarar verilir. Bu yöntem, bazal hücreli karsinom gibi kanser türlerinde yüksek başarı oranına sahiptir.