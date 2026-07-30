ABD, GAVİ'ye ayrılan 600 milyon dolarlık fonu serbest bırakacak

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ABD yönetimi, aylardır beklettiği Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı'na (GAVİ) ait 600 milyon dolarlık finansmanı kullanıma açmayı kabul etti.

Düşük gelirli ülkelerde aşılama çalışmaları yürüten kuruluşa ayrılan kaynak, kullanılan aşılar ve fonların denetimine ilişkin gerekçelerle daha önce bloke edilmişti.

Kararı Cumhuriyetçi senatör duyurdu

Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins, ABD Dışişleri Bakanlığının GAVİ'nin finansmanına ilişkin kararını yazılı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Collins, Kongrenin onayıyla 2025 ve 2026 mali yılları için ayrılmasına rağmen aylardır bekletilen 600 milyon dolarlık fonun serbest bırakılacağını bildirdi.

Trump reform talimatı vermişti

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump'ın geçen yıl Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr'a GAVİ konusunda talimat verdiği belirtildi.

Trump'ın iki bakandan, kuruluşa "destek vermeyi değerlendirmeden önce anlamlı reformlar yapıldığından emin olmalarını" istediği aktarıldı.

Bakanların GAVİ yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin, aşı güvenliğinin artırılmasına yönelik ciddi taahhütlerle sonuçlandığı belirtilerek finansmanın derhal sağlanacağı kaydedildi.

Fonların kullanımına ilişkin veri tartışması

Politico'nun haberine göre ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, nisanda yaptığı açıklamada GAVİ'nin sağlanan kaynakların kullanımına ilişkin verileri hükümetle paylaşmayı reddettiğini öne sürmüştü.

Sağlık Bakanı Kennedy de kuruluşu, çocuklara yönelik programlarda "tehlikeli içeriklere sahip eski aşılar" kullanmakla suçlamıştı.