ABD gündemine bomba gibi düştü! Sigortacılık devi CEO’su New York’taki silahlı saldırıda öldürüldü!

ABD’nin en büyük sağlık sigorta şirketlerinden UnitedHealthcare’in CEO’su Brian Thompson, Manhattan’daki otel girişinde silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Maskeli bir saldırgan tarafından hedef alınan Thompson, olay sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın detayları

New York polisi (NYPD), sabah saatlerinde gerçekleşen saldırının, Manhattan’da bir konferans için oteline giriş yapan Thompson’ı hedef aldığını açıkladı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, maskeli saldırgan önce otel girişinde bekledi, ardından Thompson’a arkadan yaklaşarak birkaç el ateş etti. Zanlının daha sonra bisikletle olay yerinden kaçtığı belirlendi.

A cold blooded killer is on the loose in New York City. Cops say UnitedHealthcare CEO Brian Thompson was fatally shot in a targeted attack as he walked to an investor conference in Midtown Manhattan. It appears the shooter used a silencer on the gun. pic.twitter.com/s8vwKP1zDB https://t.co/SlLU2dUgNT — Jonathan Choe (@choeshow) December 4, 2024

Profesyonel bir planlama şüphesi

NYPD yetkilileri, saldırganın profesyonel bir tetikçi olabileceğini değerlendiriyor. Olay yerinde bulunan bir cep telefonu ve saldırganın kaçış rotasına ilişkin güvenlik görüntüleri inceleniyor. NYPD, zanlının yakalanması için halktan yardım isterken 10 bin dolar ödül koydu.

Tehditler alıyordu

Brian Thompson’ın eşi Paulette Thompson, eşinin geçmişte bazı tehditler aldığını ve bu tehditlerin sigorta kapsamıyla ilgili sorunlara dayandığını söyledi. Ancak tehditlerin detaylarına ilişkin net bilgi paylaşmadı.

Thompson’un kariyeri ve yaşamı

Son 20 yıldır UnitedHealthcare’de görev yapan Brian Thompson, 2021 yılından bu yana şirketin CEO’su olarak çalışıyordu. 50 yaşındaki Thompson, ABD sağlık sektörünün en önemli yöneticilerinden biri olarak tanınıyordu.

New York’ta güvenlik tartışmaları yeniden gündemde

Manhattan’ın en işlek bölgelerinden birinde gerçekleşen bu olay, Noel sezonunda New Yorkluların güvenliği ve şehirde artan suç oranlarını tekrar gündeme getirdi. NYPD, saldırının arkasındaki saikleri belirlemek için kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.