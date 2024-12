ABD gündemine bomba gibi düştü! Sigortacılık devi CEO’su New York’taki silahlı saldırıda öldürüldü!

ABD’nin en büyük sağlık sigorta şirketlerinden UnitedHealthcare’in CEO’su Brian Thompson, Manhattan’daki otel girişinde silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Maskeli bir saldırgan tarafından hedef alınan Thompson, olay sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

New York polisi (NYPD), sabah saatlerinde gerçekleşen saldırının, Manhattan’da bir konferans için oteline giriş yapan Thompson’ı hedef aldığını açıkladı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, maskeli saldırgan önce otel girişinde bekledi, ardından Thompson’a arkadan yaklaşarak birkaç el ateş etti. Zanlının daha sonra bisikletle olay yerinden kaçtığı belirlendi.

A cold blooded killer is on the loose in New York City. Cops say UnitedHealthcare CEO Brian Thompson was fatally shot in a targeted attack as he walked to an investor conference in Midtown Manhattan. It appears the shooter used a silencer on the gun. pic.twitter.com/s8vwKP1zDB https://t.co/SlLU2dUgNT