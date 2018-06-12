ABD, Güney Kore ile askeri tatbikatları durduruyor

12 Haziran 2018

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Başkanı Kim Jong-un ile yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim'i Beyaz Saray'a davet ettiğini, Kim'in de bu daveti kabul ettiğini söyledi. Trump, uygun bir zamanda Kuzey Kore'yi ziyaret edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Güney Kore ile askeri tatbikatları durduracaklarını bildirdi. Trump ayrıca, gelecekte de bu ülkede bulunan ABD askerlerini çekmeyi umduğunu ifade etti.

Güney Kore kabinesi televizyondan takip etti

Güney Kore Devlet Başkanı Mun Jae-in, Trump ile Kim Jong-un arasında Singapur'da yapılan tarihi görüşmeyi, kabine üyelerini toplayarak canlı yayından takip etti.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, toplantıda yaptığı konuşmada, "Ben de bütün gece uyumadım. Umuyorum bu zirve başarıya ulaşacak ve ABD, Kuzey Kore ve Güney Kore ilişkilerinde nükleer silahsızlanma ve barışın hakim olduğu yeni bir yüzyılın da başlangıcı olacak" diye konuştu.

Trump-Kim zirvesinde tarihi anlaşma