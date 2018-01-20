ABD halkı Trump'tan memnun mu?

20 Ocak 2018

Görevdeki ilk yılını dolduran ABD Başkanı Donald Trump'ın performansıyla ilgili görüşleri derleyen AA muhabiri, başkent Washington sokaklarında Amerikalılara mikrofon uzattı.

ABD vatandaşlarının büyük çoğunluğu Trump'tan ve onun politikalarından memnun olmadıklarına vurgu yaparken, ekonomi haricindeki hemen her alanda sorunların çözülemediğine işaret etti.

Trump'ın kullandığı dilin "ötekileştirici" unsurlar taşıdığını dile getiren birçok kişi, göçmen politikalarından dış politikaya kadar birçok alanda ABD'nin iyi gitmediğini savundu.

Ekonomi dışındaki performansı beğenilmedi

Washington'da serbest danışman olarak çalışan Vincent Alfonso da Trump'ın ekonomi dışında iyi bir performans çıkarmadığına inandığını belirtti.

Trump'ın vergi reformu ve kamuoyunda Obamacare olarak bilinen sağlık reformunun revize edilmesi adımlarının orta gelir düzeyindeki Amerikalılardan ziyade en zengin yüzde 1'lik dilime hizmet ettiğini ifade eden Alfonso, Trump'ın ana amacının "kendi tabanında verdiği sözleri yerine getirerek onları sağlamlaştırmak" olduğunu söyledi.

"Trump'ın dış politikası bir felaket"

"Trump'ın dış politikası bir felaket. İran nükleer anlaşmasına bakın. Kuzey Kore konusundaki retoriğe bakın mesela. Bunlar yararlı şeyler değil." değerlendirmesini yapan Alfonso, Trump'ın "güçlü bir lider olmadığını" ve onun liderliğindeki ABD'nin çok kötü bir dönemden geçtiğini savundu.

Alfonso, dünyanın dört bir yanında Amerikan askerlerinin de olduğunu ve bundan mutlu olmayan birçok ülke bulunduğunu dile getirerek, seçimlerde oy kullanmadığını zira Trump gibi bir adaya oy vermesinin mümkün olmadığını kaydetti.

"Politika yapımını dahi anlamıyor"

Trump'a şiddetle karşı çıkan ve geçen yılki yemin töreni günü protestolara da katılan Brendan adlı genç Amerikalı ise Trump'ın ilk yılının "tam bir felaket" olduğunu savundu.

"Bu bir yılda gördük ki Trump bu ilgiyi ve işgal ettiği platformu hak etmiyor. Trump verimli bir iş yapmış değil, hatta politika yapımını anlamıyor dahi." ifadesini kullanan Brendan, bir yıl boyunca hemen her fırsatta Trump aleyhine birçok protesto organize ettiklerini anlattı.

Trump için "iğrenç" tanımını kullanan kişi, ABD Başkanı'nın kendisi ve zenginler dışında kimseye saygı duymadığını iddia etti.

"Trump'ın yaptıkları biz Amerikalıları utandırıyor"

Washington'da yaşayan siyahi Amerikalı Sebesta da Trump'ın ilk yılını "korkunç" sözleriyle tanımlayarak, yeni Başkan'ın hemen her gün skandalla kamuoyunun karşısına çıktığını söyledi.

Sebesta, "Trump'ın yaptıkları biz Amerikalıları utandırıyor, özellikle de siyahiler olarak bizi. Trump'ta Ronald Reagan'ın konuşma tarzı var ama Trump'ın ondan öğrenebileceği şeyler var." değerlendirmesini yaptı.

Plante Washington adlı siyahi genç Amerikalı da Trump ile ilgili şikayetlerine ağırlık verdiği röportajda, onun özellikle farklı ülkelerden gelen kişilerle ilgili açıklamalarına katılmadığını ve "ırkçı" yaklaşımlar gördüğünü dile getirdi.

Seçimlerde Demokratların adayı Hillary Clinton'a oy verdiğini söyleyen Jim Steinhoffer adlı Amerikalı ise "O şarlatan ve geri kafalı biri. Televizyon önünde küfürlü kelimeler kullanan biri." yorumunu yaptı.

Slautte Avenette adlı Amerikalı da Trump'ın ilk yılına nefret kökenli adımların damga vurduğunu savunarak, "İlk yılı kötüydü, sanıyorum bundan sonrası daha da kötü olacak." yorumunda bulundu.

"Bence Başkan gayet iyi bir iş çıkarıyor"

Öte yandan Trump'a oy veren ve onun ilk yılında iyi iş çıkardığını savunan Amerikalılar, Trump karşıtlarından farklı olarak onun performansını tatmin edici bulduklarını söyledi.

Washington'da yaşayan Marie Cousic adlı beyaz Amerikalı, "Ben inançlı bir insanım. Bence Başkan gayet iyi bir iş çıkarıyor. Zaten ekonomi kendisini anlatıyor, gayet iyi gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın özellikle kadınlara karşı davranışlarından memnun olmadığını kaydeden Trump destekçisi, toplamda Başkan'ın zor tercihlerle karşı karşıya kaldığını, ancak iyi iş çıkardığını savunarak "Kendisine büyük bir kredim var." şeklinde konuştu.

Kürtaj karşıtı olmasına destek

Fellony Joe adlı Amerikalı kadın ise Trump'a destek verdiğini ve özellikle kürtaj karşıtı olmasının bunda en önemli etken olduğunu anlattı. Aynı şekilde Trump'ın ekonomi politikalarını da beğendiğini belirten Joe, Trump'ın yapılması gerekenleri yapmaya çalıştığını ifade etti.

Anketlerde ciddi güven kaybı yaşadı

Diğer yandan Trump, ulusal bazda yapılan anketlerde ciddi güven kaybı yaşarken, son anketlerde kendisinin performansını beğenenlerin oranının yüzde 40'ların altında geriledi. Trump'ın ekonomiyle ilgili adımları takdir toplarken, geri kalan hemen her alanda eleştiri aldı.

ABD'de siyasi analizler yayınlayan "Real Clear Politics" adlı internet sitesinde yer alan güncel anketlerin ortalamasına göre de Trump'ın performansını beğenenlerin oranı yüzde 37'lere kadar gerilerken beğenmeyenlerin oranı ise yüzde 55'ler düzeyinde seyrediyor.

ABD politikalarını onaylama oranı geriledi

Uluslararası araştırmalar yapan Gallup adlı firmanın güncel bir anketine göre ise dünya genelindeki 134 ülke arasında yapılan araştırmada "ABD liderliğinin" gördüğü kabul oranı tarihin en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 30'a düştü.

Önceki Başkan Barack Obama'nın son yılında 2016'da yüzde 48 düzeyinde olan "ABD politikalarını onaylama" oranının yüzde 30'a kadar düşmesi, Trump'ın dış politika adımlarına bağlandı. Benzer şekilde "ABD politikalarını beğenmeyenlerin" oranı da tarihin en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 43 olarak gerçekleşti.

2007 yılından bu yana dünya genelinde yürütülen anketlerin hiçbir döneminde "ABD liderliğinin" bu denli sorgulanmadığına dikkat çeken Gallup yetkilileri, Kanada, Norveç, Belçika ve Portekiz gibi ABD'nin geleneksel müttefikleri arasındaki güven oranının dahi yüzde 40'a kadar gerilediğine işaret etti.

Aynı araştırmada İsrail'deki "Amerikan politikalarını beğenme" oranının ise yüzde 14 arttığı ortaya çıktı.

Görevdeki ilk yılını tamamlayan Trump, ülke içinde kendine oy veren kesimlerin önemli bir bölümünden halen destek görürken, ABD genelinde ve uluslararası arenada şimdiden "daha fazla sorgulanan bir ABD Başkanı" olmaya başladı.