ABD, İHA satışlarını kolaylaştıracak
ABD, İHA'ların ihracatını kolaylaştıracak bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Söz konusu değişikliğin yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.
ABD yönetimi, insansız hava aracı (İHA) ihracatını artırmak için bu silahların satışını kolaylaştıracak düzenlemeleri tamamlamak üzere.
Konuya ilişkin bilgi veren yönetim kaynakları, değişikliklerin ABD'nin silah ihracat kurallarının gözden geçirilmesi kapsamında gündeme geldiğini ve yıl sonuna kadar başkanlık kararnamesiyle yürürlüğe girebileceğini belirttiler.
Değişiklik ile Amerikalı silah üreticilerinin, dış satışlarda daha rahat kurallara bağlı olan Çinli ve İsrailli firmalar karşısında ağırlığının artırılması hedefleniyor.
Kaynak: Reuters