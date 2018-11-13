"ABD ile ticaret savaşında kazanan taraf yok"

13 Kasım 2018

Çin Başbakanı Li Kıçiang, ABD ile yaşanan ticaret savaşının kazananı olmadığını söyledi.

Li, Singapur'da düzenlenen 33. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde katıldığı oturum sonunda ABD ile yaşanan ticaret savaşı, Güney Çin Denizi ve ASEAN bölgesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Li, ABD ile yaşanan ticaret savaşına ilişkin, "Ticaret savaşında kazanan taraf yok. Küresel ticaret zincirinde diğer ülkeleri etkileyebilecek aksaklıklar görmek istemiyoruz. Birbirimizin temel çıkarlarına ve endişelerine saygı duyduğumuz sürece sorunu çözmenin bir yolu olacaktır." ifadesini kullandı.

Güney Çin Denizi konusunun çözümü için ortak hareket edilmesi gerektiğini belirten Li, "Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı bölgelerdeki sorunların çözülmesi için yürütülen sürecin 3 yıl içinde sonuçlanmasını ümit ediyoruz. Böylece bölgede kalıcı barış ve istikrar sağlanacaktır." dedi.

Li, bölgedeki ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi için iş birliği yapılması gerektiğine dikkati çekerek, böylece ASEAN bölgesinin ne kadar güçlü olduğunun dünyaya gösterilebileceğini vurguladı.

Çin'in ASEAN bölgesindeki pazarı daha da enerjik hale getirebilmek için çalıştığını belirten Li, "Çin'in ASEAN pazarını hareketlendirme potansiyeli var. Bunun için, kapılar sonuna kadar açılacak ve reformlar daha geniş olarak devam edecek." diye konuştu.

Yarın oturumların başlayacağı zirveye 16 ülkenin lideri katılacak. 10 ASEAN üyesi ülke dışında Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Rusya ve Avustralya liderleri de oturumda yerlerini alacak.

Zirvede, Güney Çin Denizi, bölgesel ekonomik ortaklık, Arakanlı Müslümanlar konusu ile jeopolitik ve ekonomik değişim döneminde izlenecek yollar görüşülecek.

ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.

Kaynak: AA