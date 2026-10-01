ABD-İran görüşmelerinde kriz iddiası: "Ülkeyi terk edin" talimatı

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ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin tıkanmasının ardından Washington-Tahran hattında yeni bir diplomatik gerilim yaşandığı öne sürüldü.

Axios'un ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi 28 Eylül sabahı İran ile görüşmelerde ilerleme sağlanabileceğini değerlendirirken, günün ilerleyen saatlerinde müzakerelerin çıkmaza girdiği sonucuna vardı. Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve beraberindeki heyetten ülkeyi derhal terk etmesini istediği iddia edildi.

İran iddiayı reddetti

Associated Press'e konuşan ABD'li yetkililer de Erakçi'nin başlangıçta 30 Eylül'e kadar New York'ta kalmasının planlandığını bildirdi. Bu sürede Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi ve İran'ın nükleer programına ilişkin dolaylı görüşmeler yürütülmesi öngörülüyordu.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği ise heyetin ABD tarafından ülkeden ayrılmaya zorlandığı iddiasını reddetti. Tahran, heyetin 17 Eylül'de ABD Dışişleri Bakanlığına bildirilen program doğrultusunda pazartesi akşamı ülkeden ayrıldığını açıkladı.