Mercedes destekli robotaksi Avrupa yolunda

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Çinli otonom sürüş şirketi Momenta Global, robotaksi işini deneme ölçeğinden çıkarıp uluslararası pazarlarda daha büyük filolara taşımaya hazırlanıyor.

Mercedes-Benz’in desteklediği, Toyota ve BYD ile de çalışan şirketin robotaksi biriminin başındaki Shuo Xie, filonun 2026 sonunda yüzlerce araca, 2027 sonunda ise birkaç bin araca ulaşmasının planlandığını açıkladı.

Momenta halen üç ülkede 100’den fazla robotaksi işletiyor. Şirket aynı zamanda Çin’de beş kentte, Almanya’nın Münih kentinde ve Abu Dabi’de testler yürütüyor.

Avrupa’da yeni şehirler için görüşmeler başladı

Momenta’nın yeni büyüme planının önemli ayaklarından biri Avrupa olacak. Şirket, Münih’te yürüttüğü testlerin ardından Avrupa’da başka şehirlerde de robotaksi operasyonları başlatmak için görüşmeler yürütüyor. Hangi şehirlerin hedeflendiği henüz açıklanmadı.

Planın gerçekleşmesi halinde Momenta, Avrupa’daki robotaksi yarışında Waymo ve Pony.ai gibi şirketlerin bulunduğu rekabete daha güçlü biçimde girecek.

Avrupa’da sürücüsüz araçların ticari kullanımı şehir bazında izin, sigorta, altyapı ve trafik düzenlemelerine bağlı olduğu için büyümenin hızı yalnız teknolojiye değil düzenleyici onaylara da bağlı olacak.

Dubai 2027 planına girdi

Şirketin bir diğer hedefi Dubai. Momenta, robotaksi araçlarını 2027’de Dubai’de devreye almayı planlıyor. Şirket halihazırda Abu Dabi’de test yaptığı için Birleşik Arap Emirlikleri, Momenta’nın Çin dışındaki büyüme merkezlerinden biri haline geliyor.

Japonya da öncelikli pazarlar arasında bulunuyor. Bu genişleme planı, Çinli otonom sürüş şirketlerinin yalnız iç pazarda değil Avrupa, Orta Doğu ve Asya’nın diğer büyük otomotiv pazarlarında da daha aktif hale geldiğini gösteriyor.

Filoda hedef birkaç bin araç

Momenta’nın robotaksi filosu bugün 100’ün üzerinde araçtan oluşuyor. Şirketin planına göre bu sayı 2026 sonunda yüzler seviyesine çıkacak. Bir sonraki aşamada ise 2027 sonunda birkaç bin robotaksilik filoya ulaşılması hedefleniyor.

Bu büyüklük Momenta’yı bugünkü test ölçeğinden çıkarıp ticari robotaksi operasyonlarında daha görünür oyunculardan biri haline getirebilir. Şirketin iki ana faaliyet alanı bulunuyor. Bunlardan ilki otomobil üreticilerine satılan gelişmiş sürüş destek yazılımları, ikincisi ise tamamen sürücüsüz robotaksi teknolojisi.

Mercedes, Toyota ve BYD ile çalışıyor

Momenta’nın otomotiv sektöründeki ortaklık ağı da şirketin büyüme planını destekleyen unsurlardan biri. Eski bir Microsoft araştırmacısı tarafından kurulan şirket Mercedes-Benz tarafından destekleniyor. Toyota ve BYD de Momenta’nın teknoloji ortakları arasında bulunuyor.

Şirket ayrıca Stellantis’in Çin’deki ortak girişimiyle Jeep ve Peugeot markalarında kullanılacak gelişmiş sürüş teknolojileri geliştirmek için anlaşma yaptı. Böylece Momenta yalnız robotaksi işinde değil, geleneksel otomobil üreticilerine otonom sürüş yazılımı sağlayan şirketler arasında da büyümeye çalışıyor.

Halka arzdan 751 milyon dolar topladı

Momenta temmuz ayında Hong Kong’da gerçekleştirdiği halka arzdan yaklaşık 751 milyon dolar gelir elde etti. Şirket hisseleri halka arz fiyatına göre yaklaşık yüzde 45 gerilemiş durumda. Bu düşüşte Hong Kong’da işlem gören yapay zekâ şirketlerine yönelik daha temkinli piyasa yaklaşımının etkili olduğu belirtiliyor.

Momenta henüz kâr açıklayan bir şirket değil. Araştırma ve geliştirme harcamalarının yüksek seyretmesi şirketin maliyetlerini artırıyor. Buna rağmen şirket robotaksi filosunu hızla büyütme planından vazgeçmiş değil.

Kendi çipini geliştiriyor

Momenta’nın maliyetleri düşürmek için attığı önemli adımlardan biri de otonom sürüşe özel çip geliştirmek. Şirket, XHeart ile birlikte kendi yazılımına göre tasarlanan işlemciler üzerinde çalışıyor. Momenta’ya göre bu çiplerin aynı hesaplama gücünü sağlayan mevcut alternatiflerden önemli ölçüde daha düşük maliyetli olması hedefleniyor.

Yeni nesil X9 çipinin de gelecekte şirketin dünya genelinde kullanacağı robotaksilerde yer alması planlanıyor. Robotaksi yarışında araç sayısı kadar maliyet, işlem gücü ve kullanılan yapay zekâ donanımı da rekabetin temel unsurları haline geliyor.