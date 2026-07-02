ABD-İran görüşmelerinin sonraki turu için tarih belli oldu

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ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerin bir sonraki turu için tarih belli oldu.

Görüşmelerin 18 Temmuz'da yapılacağı açıklandı.

Tahran ve Washington yönetimlerinden temsilcilerin katılması beklenen yeni tur görüşmelerin nerede gerçekleştirileceğine ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

Ne olmuştu?

ABD ile İran arasında Şubat 2026'da başlayan askeri çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim, tarafların 17-18 Haziran'da imzaladığı İslamabad Memorandumu ile yerini geçici bir ateşkese bıraktı.

Bu kapsamda taraflar, kalıcı bir barış ve nükleer yol haritası üzerinde çalışmak üzere 60 günlük bir müzakere süreci başlattı. Katar, Pakistan ve Umman arabuluculuğunda İsviçre ve Doha'da yürütülen dolaylı teknik görüşmelerde; İran’ın dondurulan 6 milyar dolarlık fonlarının serbest bırakılması ve uranyum seyreltme işlemleri gibi kritik adımlarda olumlu ilerleme kaydedildiği belirtildi.

Ancak iki yönetim, kalıcı anlaşma öncesi Hürmüz Boğazı'nın statüsü ve doğrudan temas kurma konularında henüz tam bir uzlaşıya varamadı.