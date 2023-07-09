ABD Maliye Bakanı Yellen: Dünya, Çin ve ABD'nin gelişimi için yeterince büyük

Yellen, Çinli yetkilerle dört günlük ziyareti sırasında toplam 10 saat görüştü.

ABD Büyükelçiliği’nde gazetecilere konuşan Yellen, ABD'yle Çin’in bir dizi konuda anlaşmazlık içinde olduğunu, ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkiyi daha güvenli hale getirmek için yürütülen çabaları ileriye taşıdığına inandığını belirtti.

'Dünya yeterince büyük'

Yellen, ABD Başkanı Joe Biden ile kendisinin iki ülke arasındaki ilişkiyi güç çatışması çerçevesinde görmediklerini, dünyanın iki ülkenin gelişimi için yeterince büyük olduğuna inandıklarını kaydetti.

Yellen, ziyaretinin amacının Çin’in yeni ekonomi takımıyla ilişkileri derinleştirmek, yanlış anlama riskini azaltmak ve iklim değişikliği gibi konularda işbirliğinin yolunu açmak olduğunu belirtti.

“Sanırım bazı ilerlemeler kaydettik” diyen Yellen iki ülkenin hem kendilerinin hem de dünyanın yarına olacak şekilde sağlıklı ekonomik ilişkiye sahip olabileceğini düşündüğünü vurguladı.

Yellen, personel seviyesinde iletişimin artmasını beklediğini de kaydetti.

ABD - Çin ilişkileri

İki ülke ilişkileri, Tayvan, ABD’nin gelişmiş teknoloji ihracat yasağı gibi konular nedeniyle son dönemde gerilmiş durumda. Washington dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ilişkileri düzeltmek için bir süredir çaba harcıyor.

Yellen’dan önce de Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçen ay Pekin’i ziyaret etmişti. ABD’nin iklim temsilcisi John Kerry’nin de bu ay içinde Pekin’i ziyaret etmesi bekleniyor.

Devlet başkanları da görüşecek

Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında bir görüşme için çaba harcıyor.

Bu görüşmenin Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’de Eylül ayında yapılacak G-20 Zirvesi’nde ya da Ekim ayında San Francisco’daki Asya-Pasifik Ekonomi toplantısında olabileceği kaydediliyor.