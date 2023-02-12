ABD ordusu alarma geçti: 'Anormal' hareketlilik sonrası uçuş yasağı

Çin balonu, Alaska ve Kanada üzerinde tanımlanamayan cisimlerin vurulmasının ardından Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), bu kez Amerikan nükleer silahlarının konuşlu olduğu Montana eyaletinde harekete geçti.

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "NORAD, bir NORAD harekatı sırasında bölgedeki hava trafiğinin güvenliğini sağlamak için Federal Havacılık İdaresiyle iş birliği içinde 11 Şubat 2023'te Montana'nın merkezine geçici uçuş kısıtlaması uyguladı."

Kısıtlamanın kısa bir süre sonra kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, "NORAD bir radar anormalliği tespit etti ve araştırmak için savaş uçağı gönderdi. Bu uçaklar, radar tespitleriyle ilişkilendirilecek herhangi bir nesne bulamadı. NORAD durumu izlemeye devam edecek." denildi.

ABD ordusu, daha önce Montana üzerinde tespit ettiği Çin’e ait bir yüksek irtifa balonunu 4 Şubat’ta Güney Carolina kıyılarında vurmuştu.

Pentagon, 9 Şubat’ta Alaska üzerinde tanımlanamayan bir cisim düşürmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da ABD ile işbirliği içinde Kanada hava sahasını ihlal eden tanımlanamayan bir cismi düşürdüklerini açıklamıştı.