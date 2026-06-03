ABD ordusunda dikkat çeken iddia: 9 albayın terfisi engellendi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Hava Kuvvetleri bünyesindeki bazı üst düzey subayların terfi süreçlerine müdahale ettiği iddia edildi.

Wall Street Journal'ın (WSJ) ulaştığı 19 Mayıs tarihli ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) memorandumuna göre Hegseth, Hava Kuvvetleri'nde görev yapan 9 albayın terfisini engelledi.

Belgede ayrıca yaklaşık 24 üst düzey subayın terfi sürecinin geciktirildiği ileri sürüldü.

Terfisi onaylanan 17 kişi arasında yalnızca bir kadının bulunduğu, listede siyahi subay yer almadığı aktarıldı.

Pentagon ve Kongre'de tartışma yarattı

İsmini açıklamayan ABD'li yetkililer, Hegseth'in sürece doğrudan dahil olmasının Pentagon ve Kongre içinde tartışmalara neden olduğunu belirtti.

Yetkililer, bazı subayların ırkları, cinsiyetleri, önceki yönetimin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık politikalarıyla bağlantıları ya da yeterince sadık görülmemeleri nedeniyle hedef alınmış olabileceğine yönelik iddiaların gündeme geldiğini ifade etti.

Terfisi engellendiği belirtilen 9 albayın kimlik bilgilerine ise ulaşılamadı.

Pentagon'dan "liyakat" açıklaması

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise iddialara ilişkin yaptığı değerlendirmede, askeri terfilerde tek kriterin liyakat olduğunu savundu.

Parnell, Pentagon'un "askeri personelin ten rengini veya cinsiyetini terfilerde bir faktör olarak asla dikkate almayacağını" belirterek, liyakata dayalı terfileri sorgulayanların kendi değer yargılarını gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti.