ECB rezervlerinde ABD tahvilleri tahtını altına devretti

Avrupa Merkez Bankası küresel resmi döviz rezervlerinde altın payının ilk sıraya yükseldiğini duyurdu. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin borç senetleri liderliğini kaybetti. Kurum 2025 yılı sonunda toplam döviz ve altın rezervleri içinde sarı metalin payının yüzde 27 seviyesine ulaştığını hesapladı. ABD tahvillerinin payı ise yüzde 22 seviyesinde kaldı.

Fiyat artışları rezerv dağılımındaki değişimin temel nedenini oluşturuyor. Merkez bankaları geçtiğimiz yıl satın alımları yavaşlattı. Ons fiyatlarındaki sert yükseliş toplam değeri yukarı taşıdı. Avrupa Merkez Bankası 2023 yılı fiyatlarını baz aldığında tahvillerin yüzde 26 ile liderliğini koruyacağını belirtiyor. Aynı hesaplamada altının payı yüzde 16 seviyesinde kalıyor.

Altın yatırımlarının riskleri ve fiziki kısıtlamaları

Avrupa Merkez Bankası sarı metalin itibari para birimlerine kıyasla bazı zayıf yönleri barındırdığına dikkat çekiyor. Kurum fiyat dalgalanmalarını ve faiz getirisinin bulunmamasını en büyük dezavantajlar arasında sayıyor. Fiziki saklama maliyetleri merkez bankalarının operasyonel giderlerini artırıyor. Arz esnekliğinin bulunmaması uluslararası likidite taleplerine hızlı yanıt verilmesini engelliyor.

Kurumun anket verileri merkez bankalarının çeşitlendirme ve jeopolitik risklerden korunma amacıyla alım yaptığını gösteriyor. Polonya Kazakistan Brezilya Çin ve Türkiye geçtiğimiz yıl en fazla altın alımı yapan ülkeler arasında yer aldı. Dünyanın en büyük sabit kripto para ihraççısı Tether 2025 yılında tüm merkez bankalarından daha fazla altın alımı gerçekleştirdi.

Euro uluslararası piyasalarda tahvil ihracı rekoru kırdı

Avrupa Merkez Bankası yıllık raporunda Euro bölgesinin uluslararası kullanım oranlarını detaylandırıyor. Euro küresel piyasalarda ABD dolarının ardından en çok kullanılan ikinci para birimi unvanını koruyor. Euro cinsinden uluslararası tahvil ihracı para biriminin piyasaya sürülmesinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Yeşil ve sürdürülebilir tahvil piyasasında Euro lider para birimi konumuna yükseldi. Yatırımcılar 2025 ve 2026 başındaki riskten kaçış dönemlerinde Euro'yu güvenli liman olarak kullandı.