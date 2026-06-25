ABD seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Amerika seçim tarihi...

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ABD'de gerçekleştirilecek seçimler için geri sayım sürerken gözler seçim takvimine çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın görevine devam edip edemeyeceği merak ediliyor. Günler ilerledikçe "ABD seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak" sorusu artıyor.

ABD seçimleri ne zaman?

Amerika Birleşik Devletleri bir sonraki ara seçimleri 3 Kasım 2026 Salı tarihinde gerçekleştirecek.

ABD yasalarına göre bu seçimler, her 4 yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinin tam ortasına denk gelecek şekilde, kasım ayının ilk pazartesisini takip eden ilk salı günü düzenleniyor.