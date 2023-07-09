ABD, Suriye'de IŞİD liderini İHA'yla öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de düzenlenen operasyona ilişkin internet sitesinde bilgi verdi.

CENTCOM Komutanı General Michael Kurilla, bölgede IŞİD'in yenilgiye uğratılması hedefine bağlı kalacalarını açıkça belirttiklerini ifade etti.

Kurilla, IŞİD'in halen bölgede ve bölgenin ötesinde tehdit olarak varlığını sürdürdüğünü işaret etti.

Açıklamada, hava saldırısında sivillerin öldürüldüğüne dair bir işaret olmadığı, koalisyondan gelen raporların incelendiği ifade edildi.

Hava saldırısıyla, IŞİD'in planlarının ve olası terör eylemlerinin sekteye uğrayacağı kaydedilen açıklamada, CENTCOM'un Irak ve Suriye'de IŞİD'in bitirmek için partnerleriyle çalışmaya devam edeceği aktarıldı.

Hava saldırısının geçen cuma günü sabahın erken saatlerinde bir İHA'yla düzenlendiği, bu İHA'nın ise Rus uçakları tarafında yaklaşık iki saat taciz edildiği anlatıldı.