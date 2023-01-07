ABD Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı McCarthy yemin ederek göreve başladı

CNN’in haberine göre, Meclisteki ilk konuşmasına başlamadan önce yemin etti ve Meclis Başkanı olarak ilk sorumluluğunun partisine ya da Kongre’ye değil, ülkesine karşı olduğunu vurguladı.

McCarthy, daha sonra ilk konuşmasına esprili bir şekilde "Kolay bir seçim oldu değil mi?" sözleriyle başladı.

Kevin McCarthy, "Bugün, gelecek hafta, gelecek ay, gelecek yıl burada yapacaklarımız bundan sonraki her şeyin gidişatını belirleyecek." dedi.

Çin ve ABD’nin "ekonomik rekabetine" değinen McCarthy, bu rekabetin ülkesi lehine sonuçlanmasını arzu ettiğini belirtti.

McCarthy, "Çin Komünist Partisine gelince, Çin'e giden yüz binlerce işi nasıl geri alacağımızı araştırmak için bu konuda iki partiden oluşan bir seçilmiş komite oluşturacağız ve ardından bu ekonomik rekabeti kazanacağız." diye konuştu.

Biden'dan McCarthy'ye tebrik

Bu arada, ABD Başkanı Joe Biden, McCarthy'yi tebrik etti.

Beyaz Saraydan yapılan açıklamaya göre, Biden, McCarthy'yi tebrik ederek "ABD halkı, liderlerinden kendi ihtiyaçlarını her şeyin üstünde tutacak şekilde ülkeyi yönetmesini bekliyor ve şimdi yapmamız gereken de bu." değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyetçilerle çalışmaya hazır olduğunu ve Cumhuriyetçilerden de bunu beklediğini kaydeden Biden, "Temsilciler Meclisinin liderliği artık kararlaştırıldığına göre, bu sürecin başlamasının zamanı geldi." ifadesini kullandı.

14'üncü turda gergin anlar yaşandı

ABD'de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde başkanlık seçimlerinin 14'üncü oylamasında McCarthy ile partili muhaliflerin arasında çıkan tartışmada tansiyon yükselmişti.

Kazanmak için gerekli çoğunluğu sağladığını düşünen McCarthy, oylamayı yeniden kaybetmesi üzerine yaşadığı hayal kırıklığıyla partili muhaliflerin oturduğu sıralara doğru yönelmişti.

Bu sırada, partili muhaliflerin başını çeken Cumhuriyetçi Matt Gaetz, McCarthy'e parmak sallayarak tepki göstermişti.

McCarthy yerine dönerken başka bir Cumhuriyetçi isim muhalif partililere bağırmaya başlamış, bir diğer parti mensubu susturmak için ağzını kapattığı arkadaşını geri çekmeye çalışmıştı.

McCarthy, 15'inci oylamada başkan seçildi

Oylamanın 4'üncü gününde Washington saatiyle 22.00'de başlayıp gece yarısından yarım saat sonra belli olduğu için ertesi güne kadar uzayan oylamada 15'inci turda Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri McCarthy, 216 oyla meclis başkanı seçilmişti.

Birinci turdan itibaren Demokratlar 212 oyla adayları Hakeem Jeffries'e oy verirken çoğunluktaki Cumhuriyetçiler arasında yaşanan görüş ayrılığı nedeniyle McCarthy, başkan seçilmesi için gerekli çoğunluğu bir türlü sağlayamamıştı.

Bu durum, Amerikan tarihinde en son 100 yıl önce yaşanmıştı.

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, pazartesi kürsü tokmağını McCarthy'e teslim etmesi bekleniyor. Ardından milletvekilleri yemin ederek yasama faaliyetlerine başlayabilecek.