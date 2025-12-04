ABD, ticaret ateşkesi için Çin'e yaptırımları askıya aldı

Financial Times'ın haberine göre ABD yönetimi, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'na (MSS) yönelik hazırlanan yaptırımları askıya aldı. Mevcut ve eski yetkililer, yaptırım planlarının, Bakanlığın "Salt Typhoon" adı verilen ve ABD telekomünikasyon altyapısını hedef aldığı öne sürülen siber casusluk faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu, ancak adımın Başkan Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ekimde vardığı ticaret ateşkesini tehlikeye atmamak için durdurulduğunu aktardı.

Busan'da sağlanan anlaşmanın ardından ABD yönetimi, Çin'e uygulanması planlanan yeni ihracat kontrollerini de devreye sokmama kararı aldı. Yetkililer, Trump yönetiminin Çin politikasındaki önceliğinin "istikrar" olduğunu, ABD'nin nadir toprak elementlerinde Çin'e bağımlılığı azaltılmadan daha sert adımların gündeme gelmesini istemediğini belirtti. Trump'ın nisan ayında Pekin'e yapacağı ziyaretin riske atılmak istenmediği de dile getirildi.

Salt Typhoon'un, üst düzey ABD yetkililerinin şifrelenmemiş iletişimlerini hedef aldığı iddiaları Washington'da Çin'e karşı daha sert bir çizgi izlenmesi gerektiğini savunan çevrelerde tepki çekti. Asya güvenlik uzmanı Zack Cooper, gelişmeyi "Bu, strateji kılıfına sokulmuş tavizlerden ibaret olabilir" şeklinde değerlendirdi.

Danışmanları karşı çıktı

Bu süreçte yönetimin, Nvidia'nın gelişmiş H200 çiplerini Çin'e ihraç etmesine lisans verilmesini gündemine aldığı; Trump'ın ise ekim zirvesi öncesi daha ileri teknolojiye sahip Blackwell çiplerinin satışına izin verilmesini düşündüğü, ancak danışmanlarının buna karşı çıktığı bildirildi.

Konuyu bilen kaynaklara göre yönetim, son haftalarda Çin politikası koordinasyonunu sıkılaştırmak amacıyla Beyaz Saray baş yardımcı başkanı Stephen Miller'ı, bakanlıkların yumuşamayı tehlikeye atabilecek adımlar atmamasını sağlamakla görevlendirdi. Bu görevlendirmenin, Hazine Bakanı Scott Bessent'in, Çinli teknoloji şirketi Alibaba'ya ilişkin endişeleri içeren bir Beyaz Saray notundan haberdar edilmediğini söylemesinin ardından yapıldığı ifade edildi. Financial Times söz konusu notun varlığını ilk duyuran kuruluş oldu.