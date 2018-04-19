"ABD ticaret savaşını kazanamaz"

19 Nisan 2018

New York Fed Başkanı William Dudley, Fed'in ABD ile Çin arasında olası bir ticaret savaşı tehditlerini oldukça yakında takip ettiğini, böyle bir savaşın ABD'nin ekonomik görünümüne zarar verebileceğini söyledi.

Dudley yaptığı açıklamada, "Bir gümrük tarifesi savaşı korkunç olur. Ticaret savaşlarına bizim kazanabileceğimiz bir şey gibi bakmıyorum. Bir ticaret savaşı ABD için kazanılabilir değil" diye konuştu.

Dudley ayrıca, 10 yıldır devam eden ultra gevşek politikanın ardından Fed'in faiz oranlarını, işsizliğin azaldığı ve enflasyonun yükseldiği bir ortamda önümüzdeki yıllarda "hafif şekilde sınırlayıcı" bir seviyeye yükseltmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz ay yayınlanan ve politika faizinin 2020 yılına kadar yüzde 3,4 civarına yükseleceği tahminini ortaya koyan Fed üyeleri arasında olduğunu ifade eden Dudley, kendisinin nötr faiz oranı için tahminini yüzde 3 civarı olduğunu vurguladı. 2 ay sonra Fed'deki görevinden ayrılacak olan Dudley, kademeli faiz artırım politikasına desteğini tekrarlayarak, "Faiz artırımları için kademeli bir patika uygun olmaya devam ediyor" dedi.