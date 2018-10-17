ABD uçakları YPG mevzilerini bombaladı
ABD koalisyonunda ait iki savaş uçağının Suriye'de bulunan YPG mevzilerini yanlışlıkla bombalaması sonucu 6 YPG'li öldü.
ABD'nin Suriye'de DEAŞ'a karşı savaşan koalisyona ait iki f-15 savaş uçağının bölgede bulunan YPG mevzilerini yanlışlıkla bombaladığı bildirildi.
İngilizce yayın yapan Rus Sputnik sitesinin ilettiği bilgilere göre askeri diplomatik kaynaklar, saldırıda 6 YPG'linin öldüğünü, 15'inin de yaralandığını aktardı.
Suriye'nin Deyr ez Zor kentinin doğusunda bulunan Hacin kasabasında meydana gelen olayın, YPG'nin DEAŞ'la çatışma halinde olduğu anlarda yaşandığı bildirildi. Kazara olduğu bildirilen bombalama sonrası DEAŞ'a karşı yapılan operasyonun sekteye uğradığı, DEAŞ'ın YPG'nin elinde bulunan bazı noktaları ele geçirdiği ifade edildi.