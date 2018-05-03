ABD ve Çin, Pekin'de ticaret gerilimini görüşecek

03 Mayıs 2018

ABD'den üst düzey ticaret heyeti, gümrük vergileriyle ilgili önemli görüşmeler yapmak üzere bugün Pekin'e gitti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He başkanlığındaki görüşmelerde, Çin'in teknoloji transferini zorlayarak elde etme uygulamasından, teknoloji geliştirmeye getirilen devlet sübvansiyonlarına kadar, ABD'nin Çin'in ticari uygulamaları hakkındaki değişik şikayetlerinin ele alınması bekleniyor.

İki günlük ziyaret sırasında Çin'in ekonomi politikalarını temelden değiştirecek bir önemli bir ilerleme olması ihtimali son derece düşük görülse de, Çin'in alabileceği kısa vadeli bir önlemler paketi ABD'nin yaklaşık 50 milyar dolar değerinde Çin ihracatına yönelik gümrük vergilerini uygulama kararını erteleyebilir.

Pekin'e varışında ilerleme bekleyip beklemediği sorulan Mnuchin, "Burada olmaktan heyecan duyuyorum. Teşekkürler" dedi.

Trump: Her zaman harika bir ilişkimiz olacak

ABD Başkanı Donald Trump da, Twitter'da yaptığı açıklamada "Bizim büyük finans ekibimiz Çin'de ticaret alanında eşit şartlar sağlamayı müzakere etmeye çalışıyor! Ben çok yakında Başkan Şi ile bir araya gelmeyi bekliyorum. Bizim her zaman iyi (harika) bir ilişkimiz olacak!" dedi.

Trump, 2016 seçim kampanyasında Amerikalı işçiler için adil şartlar sağlamanın bir yolu olarak, her türlü Çin malına yüzde 45 gümrük vergisi getirme tehdidini kullanmıştı. Aynı zamanda Trump Çin'i, ihracat avantajı elde etmek için para birimini manipüle etmekle suçladı.

Çin devlet medyası ise "Çin'in gerektiğinde Amerikan zorbalığına karşı duracağını ancak sorunu müzakere masasında tartışmanın daha iyi olacağını" belirtti. Global Times gazetesi de, müzakerelerin anlaşmazlığın çözümü için bir başlangıcı olmasını umduğunu söyledi.

Çin’den ABD’ye dışa açılım tepkisi

Kaynak: Reuters