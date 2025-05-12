ABD ve Çin'den ortak açıklama! Vergiler 90 gün boyunca indirildi

ABD ve Çin, karşılıklı olarak tarife indirimine gitme kararı aldı. Yapılan ortak açıklamada, her iki ülkenin de gümrük vergilerinde 90 gün sürecek geçici bir indirim uygulayacağı belirtildi.

Bu kapsamda, Çin, ABD’den ithal edilen ürünlere uygulanan yüzde 125’lik gümrük vergisini yüzde 10’a düşürdü. ABD ise Çin’den ithal edilen mallara uygulanan yüzde 145’lik vergi oranını yüzde 30’a çekti.

ABD Hazine Bakanı Bessent'tan açıklama

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent konuya ilişkin açıklamada bulundu. Bessent, basın toplantısında "Çok verimli görüşmeler yaptık ve inanıyorum ki Cenevre Gölü'ndeki bu mekan çok olumlu bir sürece büyük bir sükûnet kattı. 90 günlük bir duraklama ve tarife seviyelerinin önemli ölçüde aşağı çekilmesi konusunda anlaşmaya vardık. Karşılıklı tarifelerde her iki taraf da tarifelerini yüzde 115 aşağı çekecek" açıklamasında bulundu.

Piyasalarda son durum ne?

ABD ve Çin’in karşılıklı tarife indirimlerini duyurmasının ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. Ons altın fiyatı yüzde 3’e yakın bir düşüşle 3.228 dolara kadar geriledi. Dolar Endeksi ise 101,159 seviyesine inerek son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı.

Petrol piyasasında ise yükseliş gözlendi. Brent petrolün varil fiyatı 2,11 dolarlık artışla 66,02 dolara çıkarken, Batı Teksas petrolü 2,12 dolar değer kazanarak 63,14 dolardan işlem gördü.

ABD-Çin anlaşmasının yarattığı iyimser hava Bitcoin fiyatını da etkiledi. Kripto para birimi 105.646 dolara kadar yükseldi.

Euro/dolar paritesi ise gerileme eğilimindeydi. 1,1163 seviyesine inen parite, son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı.

ABD’nin Hazine kağıtlarında getirilerde artış kaydedildi. 2 yıl vadeli Hazine kağıdının getirisi 8 baz puan yükselerek yüzde 3,9601’e, 10 yıl vadeli kağıdın getirisi ise 6 baz puan artışla yüzde 4,4339’a yükseldi.