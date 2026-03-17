ABD ve Japonya’dan kritik hamle: Nadir elementler için dev iş birliği geliyor

ABD ile Japonya, kritik minerallerde tedarik güvenliğini sağlamak için önemli adım atmaya hazırlanıyor. İki ülkenin, 19 Mart’ta Washington’da gerçekleştirilecek zirvede nadir toprak elementleri, lityum ve bakır geliştirme projelerinde iş birliği anlaşması imzalaması bekleniyor.

Dev projeler masada

Nikkei Business Daily’nin aktardığına göre, Japonya merkezli teknoloji devleri projelere dahil olacak.

Projeler arasında Indiana eyaletinde kurulacak nadir toprak elementleri rafine tesisi ile Kuzey Carolina’da geliştirilecek lityum madeni yer alıyor. Bu yatırımların, özellikle stratejik sektörlerde hammadde arzını güçlendirmesi hedefleniyor.

Kritik minerallerde tedarik güvenliği öne çıkıyor

Söz konusu girişim, küresel ölçekte kritik minerallere erişim konusunda artan rekabetin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Nadir toprak elementleri, lityum ve bakır; savunma sanayi, yarı iletken üretimi ve yenilenebilir enerji teknolojileri açısından hayati öneme sahip bulunuyor.

Görüşme 19 Mart’ta Washington’da

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile ABD Başkanı Donald Trump’ın bir araya geleceği zirvenin 19 Mart’ta Washington’da yapılması planlanıyor. Görüşmede kritik mineraller başta olmak üzere ekonomik ve stratejik iş birliklerinin ele alınması bekleniyor.