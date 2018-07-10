ABD 'yaptırım muafiyet taleplerini' değerlendirecek
ABD, bazı ülkelerin İran'dan petrol satın almayı önleyen yaptırımlardan muafiyet talebini değerlendirecek.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın petrol ihraç etmesini engellemek için Washington'un Kasım ayı itibariyle başlatacağı yaptırımlardan muaf tutulmak isteyen bazı ülkelerden gelen taleplerin değerlendirileceğini ifade etti.
İran'dan petrol ithal eden başlıca ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Çin, Hindistan ve Irak yer alıyor.
Pompeo Abu Dhabi'de Sky News Arabia'nın yaptığı söyleşinin ABD dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan metnine göre, "ABD'ye gelin muafiyet talebinde bulunacak birkaç ülke olacak. Değerlendireceğiz" dedi.
Pompeo ülke adı telaffuz etmedi.
Kaynak: Reuters