Google Haberler

ABD yaptırımları sonrası İran ile BAE arasındaki uçuşlar iptal edildi

İran basını, ABD’nin yaptırım kararının ardından İranlı hava yolu şirketlerinin Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapacağı tüm uçuşların iptal edildiğini bildirdi. Daha önce Tahran-Bağdat ve Tahran-Maskat seferleri de durdurulmuştu.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD yaptırımları sonrası İran ile BAE arasındaki uçuşlar iptal edildi

İran basını, ABD’nin yaptırım kararı sonrası İranlı şirketlerin Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yapacağı tüm uçuşların iptal edildiğini bildirdi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran ile BAE arasındaki tüm uçuşlar iptal edildi.​​​​​​​

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırımlar nedeniyle 23 Eylül’den itibaren İranlı hava yolu şirketlerinin faaliyetlerinin küresel çapta durdurulacağını söylemişti.

ABD’nin yaptırım kararı sonrası Tahran-Bağdat ile Tahran-Maskat uçuşları 23 Eylül’de iptal edilmişti.,

BioNTech'in kurucuları yeni şirket kuruyor: Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den Arife hamlesiBioNTech'in kurucuları yeni şirket kuruyor: Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den Arife hamlesiEkonomi
Çinli yapay zeka devi hız kesmiyor: 1 milyar dolara ulaştıÇinli yapay zeka devi hız kesmiyor: 1 milyar dolara ulaştıBilim ve Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar