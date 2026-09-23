Bulut geliri yüzde 121 arttı, Oracle 546 çalışanı çıkardı

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Oracle Corporation, yapay zekâ altyapısına milyarlarca dolar yatırırken çalışan sayısını azaltmaya devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir belge, son işten çıkarma dalgasının şirketin en hızlı büyüyen bölümlerinden bulut altyapısına kadar uzandığını gösterdi.

7 bin 185 kişilik ekipten 546 kişi çıkarıldı

Şirketin çalışanlara yönelik yasal bilgilendirme amacıyla hazırladığı belirtilen belgeye göre Oracle’ın Amerika Bulut Altyapısı organizasyonunda 546 çalışanın işine son verildi.

Belgede söz konusu organizasyonda 7 bin 185 çalışan bulunduğu görülüyor. Buna göre son kesinti birimin yaklaşık yüzde 7,6’sına karşılık geliyor.

Oracle işten çıkarmaların toplam büyüklüğünü kamuoyuna ayrıntılı biçimde açıklamadı. Ancak Kaliforniya’da yapılan resmi bildirimler de Redwood City, Santa Clara ve Pleasanton’daki yüzlerce pozisyonun kasım ayında kalıcı olarak kaldırılacağını gösteriyor.

İşten çıkarmaların şirketin maliyetlerini azaltmaya ve hızla büyüyen yapay zekâ altyapısına kaynak aktarmaya çalıştığı dönemde gelmesi dikkat çekiyor.

En fazla yazılımcılar ve yöneticiler etkilendi

Yeni belge kesintilerin hangi çalışan gruplarında yoğunlaştığını da ortaya koyuyor.

Tek bir unvan bazında en fazla kayıp Software Developer III pozisyonunda yaşandı. Bu görevde çalışan 57 kişinin işine son verildi.

Farklı kıdem seviyeleri birlikte değerlendirildiğinde yazılım geliştirme pozisyonları toplam kesintilerin yaklaşık yüzde 17’sini oluşturdu.

Yönetici unvanı taşıyan pozisyonların sayısı ise 128’e ulaştı. Böylece işten çıkarılan çalışanların yaklaşık dörtte biri yönetici seviyesindeki görevlerde bulunuyordu.

Program yöneticileri, altyapı mühendisleri ve veri merkezi destek ekipleri de kesintiden en fazla etkilenen gruplar arasında yer aldı.

Bu tablo teknoloji şirketlerinin son dönemde uyguladığı “daha az yönetim katmanı ve daha küçük ekip” politikasının Oracle’da da güçlendiğine işaret ediyor.

Bulut geliri aynı dönemde yüzde 121 büyüdü

Kesintiyi daha dikkat çekici hale getiren nokta ise Oracle’ın bulut işindeki hızlı büyüme.

Şirketin 10 Eylül’de açıkladığı mali yılın ilk çeyrek sonuçlarına göre toplam geliri yıllık yüzde 30 artarak 19,3 milyar dolara çıktı.

Bulut gelirleri yüzde 62 yükselerek 11,6 milyar dolara ulaşırken, bulut altyapısı geliri yüzde 121 artışla 7,4 milyar dolara çıktı.

Oracle ayrıca çeyrek boyunca yapay zekâ müşterilerine 300 binden fazla grafik işlemci teslim ettiğini ve yalnızca üç ayda 30 milyar doların üzerinde yeni yapay zekâ bulut sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Şirketin gelecekte yerine getirmesi gereken toplam sözleşme yükümlülükleri de 664 milyar dolara ulaştı.

Başka bir ifadeyle işten çıkarmalar gelir kaybeden bir bölümde değil, Oracle’ın en hızlı büyüyen iş kolunda gerçekleşiyor.

Yapay zekâ yatırımı milyarlarca doları yutuyor

Oracle’ın önündeki temel sorunlardan biri bu hızlı büyümeyi karşılayacak veri merkezi kapasitesinin maliyeti.

Şirket yalnızca son çeyrekte sermaye harcamaları için yaklaşık 28,5 milyar dolar nakit çıkışı gerçekleştirdi. Önceki mali yılın tamamında bu tutar 55,7 milyar dolar seviyesindeydi.

Oracle’ın yapay zekâ şirketlerinin artan hesaplama talebini karşılamak için veri merkezleri, grafik işlemciler ve enerji altyapısına yaptığı yatırımlar hızla büyüyor.

Şirket yönetimi müşteri talebinin mevcut kapasiteden daha hızlı arttığını belirtiyor. Oracle bu nedenle bir taraftan yeni veri merkezleri kurarken diğer taraftan organizasyonunu küçültmeye ve maliyetlerini kontrol altında tutmaya çalışıyor.

Bu durum teknoloji sektöründeki yeni çelişkiyi de ortaya çıkarıyor: Yapay zekâ büyümeyi hızlandırırken aynı zamanda şirketleri daha büyük altyapı harcamalarına zorluyor.

Oracle’ın çalışan sayısı 21 bin azaldı

Son kesintiler tek başına gerçekleşen bir operasyon değil.

Oracle’ın toplam çalışan sayısı Mayıs 2025’te yaklaşık 162 bin seviyesindeyken Mayıs 2026 itibarıyla 141 bine geriledi.

Böylece bir yıl içinde şirketin küresel çalışan sayısı yaklaşık 21 bin kişi azaldı.

Son bulut altyapısı kesintileri bu rakamın ardından başlayan yeni döneme ait. Dolayısıyla Oracle’ın toplam çalışan sayısındaki gerilemenin devam etmesi beklenebilir.

Şirketin yapay zekâ altyapısındaki büyümeyi sürdürürken daha küçük bir çalışan kadrosuyla operasyon yürütmeye çalışması, teknoloji sektöründe yakından izlenen yeni iş gücü modelinin önemli örneklerinden birini oluşturuyor.