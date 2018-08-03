"ABD yönetimi, halkı yoksulluk konusunda yanlış yönlendirdi"

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, ülkenin yoksulluk durumu konusunda halka yanlış veya eksik bilgiler verdiği ortaya çıktı.

Foreign Policy'de yer alan habere göre ABD yönetimi, mayıs ayında Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin yayımladığı ülkenin yoksulluk oranını gösteren rapora itiraz ederek, ülkenin yoksulluk seviyesi konusunda yanlış ya da eksik bilgiler paylaştı.

Habere göre, Foreign Policy ve kar amacı gütmeyen kriz sitesi Coda Story, ABD Dışişleri Bakanlığının söz konusu BM raporuna karşılık yayımlanan açıklamaya ait belge ve maillere ulaştı.

Belgelerde, Trump yönetiminin yayımladığı karşıt açıklama konusunda başvurulan ekonomistler, yönetimin sunduğu rakamların doğru olup olmadığını sorguladı ancak bu kişilerin yorumları yayımlanan raporda ya silindi ya da yumuşatıldı.

Sonuçta, BM raporuna karşılık olarak yayımlanan açıklamada halkı yanlış yönlendiren veriler kullanıldı ve ABD ekonomisinin iyimser bir resmi çizildi.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyinden bir yetkili, söz konusu açıklamada yer alan "ABD ekonomik büyüme ve refah konusunda yeni bir döneme giriyor." ifadesi için, bu dönemin Obama döneminde başladığını ve 1-2 yıl içinde sona ereceğini bu nedenle bu kısmın açıklamada yer almaması gerektiğini belirtti. Ancak yetkilinin bu tavsiyesi göz ardı edildi ve ifade açıklamada kullanıldı.

Maaşlar konusunda yanlış bilgiler paylaşıldı

Ayrıca, maaşların arttığına dair bir ifadeye karşılık olarak başka bir yetkilinin "Yöneticiler harici maaşlar artmadı." diye yazdığı kısım da açıklamada yer almadı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, mayıs ayında yayımladığı raporda, 40 milyon Amerikalının yoksul olduğunu ve 5 milyondan fazla insanın "Üçüncü Dünya Ülkesi şartlarında" yaşadığını belirtmişti.

Raporda, sosyal harcamalardaki vergi kesintilerinin ülkedeki eşitsizliği artırdığına işaret edilerek, Trump yönetiminin ekonomik politikaları sert bir şekilde eleştirilmişti.

BM raporu, ABD Nüfus Dairesi yoksulluk verilerine dayanmasına rağmen, ABD yönetiminin sert eleştirilerine maruz kalmıştı.